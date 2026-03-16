ЕС санкционира една иранска и две китайски компании за кибератаки срещу държави членки

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Европейският съюз наложи днес санкции срещу две китайски и една иранска компания заради кибератаки срещу държави членки на общността, предадоха Ройтерс и БТА.

Под санкции попадат китайските фирми „Интегрити Текнолоджи Груп“ (Integrity Technology Group) и „Анксън Информейшън Текнолоджи“ (Anxun Information Technology), както и иранската компания „Еменет Пасагард“ (Emennet Pasargad).

Според ЕС „Интегрити Текнолоджи Груп“ е съдействала за хакване на над 65 000 устройства в шест държави членки, а „Еменет Пасагард“ е предоставяла хакерски услуги, насочени към критична инфраструктура. Двамата съоснователи на китайската „Анксън Информейшън Текнолоджи“ също са включени в индивидуален списък на ЕС за участието им в кибератаки.

Иранската „Еменет Пасагард“ е компрометирала рекламни билбордове, използвани за разпространение на дезинформация по време на Олимпийските игри в Париж през 2024 г.

Санкциите предвиждат замразяване на активите и забрана за пътуване на засегнатите лица, а на гражданите и компаниите от ЕС е забранено да финансират или да предоставят други средства на фирмите, замесени в кибератаките.