Израел удари ирански обект за атаки срещу сателити в Техеран

Израелските въоръжени сили заявиха днес, че техни самолети са поразили и унищожили обект в Техеран, използван от Иран за разработване на способности за атаки срещу сателити в Космоса, предадоха ДПА и БТА.

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) заявиха, че обектът е бил използван от иранското правителство за разработване на технологии за атаки срещу сателити и е представлявал „заплаха за сателитите на Държавата Израел и за космическите активи на други страни по света“.

Техеран казва, че космическата му програма няма военни цели. Програмата обаче на практика е под контрола на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, което предизвиква съмнения относно тези твърдения.

Израелските въоръжени сили обвиняват Иран, че инвестира „значителни ресурси в разработката на способностите си за космическа война“.

ЦАХАЛ заяви, че удареният обект е участвал и в разработката на сателита „Чамран 1“, който Иран изстреля в орбита през септември 2024 година. Техеран казва, че сателитът е предназначен за научноизследователски дейности.

Ислямската република изстреля няколко сателита през последните години и казва, че те имат за цел да събират информация за времето, природни бедствия и селското стопанство.