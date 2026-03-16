Двама убити и седем ранени след руско нападение в Днепропетровска област

Двама души са убити, а седем - ранени при руска атака, срещу Синелникивския район в украинската Днепропетровска област, предаде Укринформ, позовавайки се на съобщение в приложението "Телеграм" на ръководителя на регионалната военна администрация Олександър Ганжа.

„Засегнато е училище и са разрушени 10 къщи. Спасители са извадили телата на две жертви изпод развалините“, каза Ганжа.

По думите му трима от ранените са деца – момичета на 8 и 17 г. и 17-годишно момче.

„Трима от ранените са приети в болница. Медиците оценяват състоянието им като средно тежко. Останалите са получили извънболнично лечение“, добави ръководителят на военната администрация.

По-късно той уточни, че са разрушени 15 къщи, а десетки други имат щети, пише БТА.