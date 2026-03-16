Турция осъжда сухопътната инвазия на Израел в Ливан като нарушаване на нейния суверенитет

Министерството на външните работи на Турция излезе с остро съобщение по отношение на израелската сухопътна акция в Ливан, която определи като явно нарушение на международното право и суверенитета на страната, съобщава сайтът „Тюркийе тудей“.

В съобщението се отправя предупреждение, че операцията създава опасност от въвличане на Близкия изток в хуманитарна катастрофа.

Анкара подчертава, че подобни действия "задълбочават нестабилността в региона и подкопават полаганите усилия за установяване на мир".

От министерството на външните работи директно отправят критики към израелското правителство, обвинявайки администрацията на премиер Бенямин Нетаняху, че действията й водят до разширяване на провеждания от нея "геноцид и политики на колективни наказания този път в Ливан".

Според Анкара това ще "доведе до нова хуманитарна катастрофа в региона".

От министерството на външните работи определят операцията на Тел Авив като "открито нарушение на териториалната цялост на Ливан" и заявяват солидарността на Турция с Бейрут. "Още веднъж заявяваме, че ние сме солидарни с Ливан пред лицето на тези атаки", пише още в съобщението.

Турция исторически се е позиционирала като защитник на правото на суверенитет в региона, се посочва в изявлението.

От министерството изразяват безпокойство, че операцията на Израел тласка един вече страдащ от насилие регион към още по-опасна фаза.

Според Анкара новата вълна от атаки водят нестабилността в Близкия изток до ново опасно ниво, а усилията за постигане на мир са подложени на саботаж, пише БТА.