Проф. Кънчев: Не е толкова просто Тръмп да иска помощ за Ормуз, трябва да се активира член 4 на НАТО

Не е толкова просто Доналд Тръмп да поиска подкрепа от НАТО за отварянето на Ормузкия проток, защото има процедура, коментира в "Още от деня" проф. Румен Кънчев, бивш зам.-министър на отбраната.

И обясни: "Първо се активира на член 4 по договора за членство, което е консултации, на които американците трябва да обяснят защо им трябва помощ, и чак тогава трябва да се активира член 5 - но той е доста консервативен. Описани са границите докъде може да се даде подкрепа - имаме член 5, само когато една държава е нападната, и трябва територията ѝ да включва границите на Северна Америка или Европа, но Близкия изток не е в тези граници - именно затова е трудно според мен да се иска активирането на член 4 и 5 на НАТО".

Според проф. Кънчев коментарите на Тръмп, че страните от НАТО ги чака "лошо бъдеще" ако не се отвори Ормузкия проток, са обичайно поведение: "Ние сме свикнали с поведението на Тръмп - той искаше Канада, Гренландия, такъв сорт изявление е това".

"Част от страните, към които се обърна, отговориха отрицателно - Япония отказа, защото тя е пацифистка и нейната отбрана е предназначена за отбрана, а не за война, Франция каза, че няма как да участва в тези неща, Южна Корея каза, че ще изчака", допълни Кънчев.

И поясни: "Тръмп иска ЕС да прати кораби за разминиране, но френския президент каза, че няма да изпратят - такава намеса е много сериозна ескалация на конфликта, защото почва да се включва и международна организация като НАТО, така конфликтът ще се разшири, а няма да се разреши. НАТО е съюз на северноатлантическа сигурност - териториите отвъд това не отговорят на устава на НАТО от 1949 г."

За това дали режимът на аятоласите се разклати, проф. Кънчев посочи: "Поне според данните САЩ и Израел постигнаха целите си - унищожени са над 86% от балистичните ракети на Иран, около 73% от системите за изстрелване на ракети, 33 кораба или 99% от морския военен капацитет". И отбеляза, че Вашингтон и Тел Авив се целят в обекти на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, които стоят в основата на режима, а "докъде е стигало това, не знаем".

Професорът обясни още: "От тази сутрин в Конгреса на САЩ е внесено искане от група конгресмени - републиканци и демократи, към държавният секретар Марко Рубио и към министърът на войната Пийт Хегсет да брифират комисията по външна политика на Конгреса относно това какво е постигнато досега и какво се е поставило като цел преди операцията. Те искат да бъде публично, за да може американския народ да разбере повече за тази война, защото, макар че Конгреса по принцип издава решение за война, Тръмп не се съобрази с конституцията и не се допита до Конгреса".

Относно последиците за Европа, било то икономически, риск от тероризъм или мигрантска криза, проф. Кънчев обясни: "Най-голям е икономическият риск, днес петрола беше 104 долара за барел, а при разширяване на конфликта енергийният проблем ще излезе на първо място".

И допълни: "Япония е изчислила например, че има само 30 дневни запаси от петрол, а 90% от петрола идва от арабския свят, за Европа важи почти същото. Най-силно печели от затварянето на Ормуз този, който има петрол, а това е Русия, тоест по един начин това финансира и войната в Украйна".

"Има грешки в американското ръководство.Те например не предвидиха значението на затварянето на Ормузкия проток, и тези въпроси трябва да се решават. Досега Тръмп никога нея е уважавал съюзите, а съдбата му показа колко е важно да имаш съюзници".