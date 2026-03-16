ООН удължи дипломатическата си мисия в Афганистан с три месеца

Съветът за сигурност на ООН прие единодушно резолюция, която удължава мандата на Мисията на ООН за подпомагане в Афганистан (UNAMA) със само три месеца, което отразява разделенията между големите сили по отношение на сътрудничеството с Кабул, предадоха ДПА и БТА.

Краткосрочното удължаване на мандата на мисията беше предшествано от спорове в преговорите. Първоначално Китай предложи мандата да бъде удължен с една година, както обикновено е прието, но САЩ настояха този период да бъде скъсен до три месеца, съобщава неправителствената организация "Доклад за Съвета за сигурност" (Security Council Report).

Разногласията възникват в контекста на напрегнатата обстановка, в която международната общност трябва да реши какъв диалог да води с талибаните в Афганистан, посочва ДПА.

Вашингтон се опитваше да освободи американските граждани, задържани в страната, и наскоро определи талибаните като "поддръжници на незаконното задържане".

Кабул изрази съжаление за предприетия ход, като уточни, че нито един чуждестранен гражданин не е бил задържан с цел да "се сключи споразумение", и посочи, че двама американски граждани са били арестувани за нарушаване на афганистанското законодателство.

От друга страна, Китай и Русия се застъпиха за по-широкообхватна икономическа помощ и помощ за развитие за Афганистан, като изтъкнаха, че хуманитарната помощ не трябва да бъде свързвана с други политически проблеми.

Мисията на ООН за подпомагане на Афганистан е основната мисия на международната организация в страната, която координира хуманитарната помощ, анализира как политиките на талибаните влияят върху правата на човека и улеснява международните инициативи, целящи да насърчат по-приобщаващо управление и дългосрочна стабилност.

Според неправителствената организация "Мрежа на анализаторите на Афганистан" (Afghanistan Analysts Network) краткосрочното удължаване на мандата на мисията "ще позволи на Съвета за сигурност да извърши цялостен обзор на мандата на UNAMA".