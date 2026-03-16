Вашингтон събира коалиция за Ормуз, НАТО се колебае (Обзор)

Техеран се закани и на Румъния

Доналд Тръмп работи по сформирането на многонационална коалиция за отваряне на Ормузкия проток, който продължава да бъде блокиран от Иран, пише “Аксиос”.

Републиканецът се надява да обяви съюза по-късно тази седмица и оказва

натиск върху няколко държави

да се присъединят към това, което Белият дом нарича “коалиция Ормуз”, твърдят анонимни източници от президентската администрация.

Тръмп и негови висши дипломати са прекарали уикенда в разговори с лидери от Европа, Азия и Персийския залив, за да си осигурят политическа подкрепа за инициативата. Засега основният акцент е върху получаването на сигурни ангажименти за участие, като решенията кои държави ще изпратят военни кораби, дронове или други средства ще бъдат взети по-късно.

Пред света Тръмп нарисува съвсем друга картина, в която САЩ са били изоставени от партньорите си, а бъдещето на НАТО било много лошо, загатвайки потенциален разпад на алианса.

“Имаме нещо, което се нарича НАТО. Бяхме много любезни. Не бяхме длъжни да им помагаме с Украйна, но го направихме. Сега ще видим дали ще ни помогнат. Отдавна казвам, че ние винаги ще сме до тях, но те няма да са до нас при нужда. Не съм сигурен, че сега ще бъдат”, каза той.

Тръмп продължи да оказва публичен натиск върху няколко държави от Европа и Азия, че трябва да пратят флотилиите си в Ормуз. Сред основните доводи на Вашингтон беше, че техните икономики били по-зависими от транспорта на петрол през протока, отколкото тази на САЩ.

В понеделник британският премиер Киър Стармър призна, че правителството му се намира в процес на преговори за отблокирането на важната транспортна артерия в Персийския залив. Той не пожела да разкрие детайли, но нарече ситуацията “безпрецедентна”.

Берлин пък даде ясно да се разбере, че не желае да има нищо общо с конфликта в Близкия изток, защото той не бил война на НАТО. На свой ред италианският външен министър Антонио Таяни посочи, че Рим подкрепя засилването на военноморските мисии на ЕС в Червено море. Но поясни, че не смята, че те биха могли да бъдат разширени, за да обхванат Персийския залив, защото били насочени срещу пиратството и имат отбранителен характер. Първата дипломатка на съюза - Кая Калас,

призова за дипломатическо решение

за осигуряването на преноса на петрол и газ през Ормузкия проток по примера на инициативата, която позволи на Украйна да изнася зърното си за световните пазари във военно време.

Иран пък директно заплаши със законови и политически мерки Румъния, ако тя предостави военните си бази на САЩ за мисии срещу Ислямската република. Техеран предупреди, че подобни действия биха били равносилни на официална военна агресия.

Продължават съмненията около местонахождението и здравословното състояние на аятолаха Моджтаба Хаменей. В понеделник Кремъл отказа да коментира слуховете, че 56-годишният ирански водач е в Москва за лечение на тежки наранявания. “Ние не коментираме подобни съобщения”, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.