Белият дом: Срещата на Тръмп със Си Цзинпин не е застрашена, но може да бъде отложена

Възможно е дългоочакваната среща на президента на САЩ Доналд Тръмп с китайския президент Си Цзинпин да бъде отложена, тъй като вниманието на американския президент е съсредоточено върху войната срещу Иран, заяви днес Белият дом, цитиран от Ройтерс и БТА.

„Президентът няма търпение да посети Китай“, заяви говорителката на Тръмп Карълайн Левит. „Датата може да бъде променена. Като главнокомандващ неговият основен приоритет в момента е да гарантира успехът на тази операция – „Епичен гняв“. Така че ще ви информираме за датите веднага щом можем“, добави тя.

„Не смятам, че има опасност срещата да не се състои, но е много вероятно тя да бъде забавена“, заяви Левит по-рано днес в интервю за телевизия „Фокс Нюз“.

Всяко забавяне на насроченото за 31 март посещение на Тръмп в Китай рискува да засили напрежението между Вашингтон и Пекин, посочва Ройтерс. Кризата в Иран се превърна в поредния източник на разногласия, наред с търговията и Тайван, между двете най-големи икономики в света.

Иран отвърна на американско-израелските атаки със заплахи да открие огън срещу кораби, преминаващи през Ормузкия проток, през който ежедневно преминават една пета от доставките на петрол в света. Иранските кораби, включително тези, които транспортират петрол към Китай, продължават да използват протока, докато износът от Близкия изток като цяло е спаднал с повече от 60% от началото на войната на 28 февруари.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт днес също каза, че е възможно да се наложи срещата да бъде отложена. „Президентът иска да остане във Вашингтон, за да координира войната“, заяви Бесънт. „Пътуване в чужбина в този момент може да не е оптимално“, добави той.

Междувременно подготовката за срещата продължава. Белият дом днес продължи да организира логистиката за пътуването на Тръмп, докато Бесънт разговаряше с китайския вицепремиер Хъ Лифън, за да подготви почвата за сключването на търговски и други споразумения между Тръмп и Си в Пекин.