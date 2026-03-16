Нейнски: На фона на ситуацията в Близкия изток не бива да губим фокуса си върху Украйна

Министърът на външните работи Надежда Нейнски представи България в редовното месечно заседание на Съвет „Външни работи" на Европейския съюз, което се проведе днес в Брюксел.

Работата на първите дипломати на държавите членки започна с традиционното участие чрез видеоконферентна връзка на министъра на външните работи на Украйна Андрий Сибига. Той информира колегите си за актуалното развитие на ситуацията в страната и за последните дипломатически усилия за намиране на решение на конфликта.

Министрите обсъдиха влиянието на продължаващия конфликт в Близкия изток върху руската военна агресия срещу Украйна, както и необходимостта от запазване на натиска върху Русия, включително чрез приемането на нови ограничителни мерки. Те обмениха мнения и по темите за гаранциите за сигурност за Украйна, възможностите за мониторинг на евентуално примирие, както и за предотвратяването на хибридни атаки от страна на Русия в контекста на приетата от ЕС стратегия по темата.

„На фона на ситуацията в Близкия изток не бива да губим фокуса си върху Украйна", заяви в изказването си министър Нейнски. „Координацията с нашите ключови международни партньори, и по-специално със Съединените щати, по въпросите на санкциите остава от изключително значение", допълни тя.

Сред основните акценти в дневния ред на външните министри беше и продължаващият военен конфликт в Близкия изток. „България осъжда безразборните и непровокирани ирански атаки срещу държави от Персийския залив и други страни, включително срещу гражданска и критична инфраструктура. Изразяваме нашата солидарност с партньорите ни в региона", заяви министър Нейнски.

„Запазването на морската сигурност и спазването на свободата на корабоплаването са от изключителна важност. Всякакви действия, които възпрепятстват преминаването на кораби през Ормузкия проток, както и неговото миниране, са неприемливи", допълни българският външен министър.

В рамките на дискусията Съветът разгледа и последните развития в Иран, регионалните последици от конфликта, ситуацията в Ливан, приноса на ЕС за деескалация, както и отражението на настоящата криза върху Газа, Западния бряг и мисиите на ЕС в рамките на Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) в региона.

Министрите обсъдиха също подготовката на Плана за действие по Пакта за Средиземноморието, включително определянето на рамката за срещата на върха в Кипър, предвидена за 23–24 април 2026 г., с участието на държавите от южното съседство.

В рамките на участието си в заседанието на Съвет „Външни работи" министър Нейнски проведе двустранни срещи с министъра на външните работи на Гърция Георгиос Герапетритис, с френския външен министър Жан-Ноел Баро и с италианския първи дипломат Антонио Таяни.

Българският външен министър изрази благодарност към министър Герапетритис за оказаната от Гърция помощ в охраната на българското въздушно пространство. Двамата обсъдиха и тревожната ситуация в региона на Източното Средиземноморие, както и възможните последици за Европейския съюз от войната срещу Иран. Акцент в разговора беше и енергийната и транспортна свързаност в региона.

По време на разговора с френския външен министър Баро бяха разгледани актуалните аспекти на сигурността в Близкия изток и отражението им върху Европейския съюз, и по-специално върху Югоизточна Европа.