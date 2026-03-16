Новият лидер на Иран назначил за военен съветник 71-годишен генерал от Корпуса на революцията

Новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей, който все още не се е появил пред обществеността след избирането си, назначи бивш командир на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР) за свой военен съветник, съобщиха местни медии, цитирани от Франс прес.

"Генерал Мохсен Резаи беше назначен за военен съветник по заповед на върховния главнокомандващ аятолах Моджтаба Хаменей", съобщи иранската информационна агенция "Мехр". Други местни медии също потвърдиха тази информация, съобщи БТА.

71-годишният Мохсен Резаи е бил начело на КГИР от 1981 до 1997 г. След това той е заемал няколко висши постове в иранската политическа система.

По време на управлението на предишния върховен лидер - аятолах Али Хаменей, Рахим Сафави беше негов военен съветник.

Моджтаба Хаменей беше избран за върховен лидер след смъртта на баща си, убит на първия ден от израелско-американските удари на 28 февруари, които предизвикаха войната, обхванала целия регион на Близкия изток.

Неговата канцелария публикува съобщение, според което държавните служители, назначени от баща му, трябва да продължат да изпълняват длъжностите си.

Моджтаба Хаменей беше ранен по време на първия ден от войната. Първото му официално обръщение към иранците беше излъчено по държавната телевизия миналата седмица.