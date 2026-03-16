Мадяр изпреварва Орбан с 10%, ще бори монополната му власт с екип от технократи (Обзор)

Ако спечели вота, опозиционерът иска да премахне влиянието на премиера в съдебната система, медиите и публичните компании

Опозиционният лидер Петер Мадяр събира екип от технократи за потенциалния си кабинет, като се надява с тях да бори контрола на Виктор Орбан върху държавните институции.

Проучвания за нагласите на унгарците преди парламентарния вот на 12 април сочат, че засега Мадяр изпреварва Орбан с 10%. Дори да победи, опозиционерът тепърва ще трябва да започне битката за премахване на влиянието на Орбан в съдебната система, медиите и публичните компании. Сложното е, че част от контрола се осъществява посредством мрежи от акционери, свързани с премиера.

Именно с това е свързано и едно от основните обещания на партията “Тиса” на Мадяр - “истинска смяна на режима” и край на модела, при който приближени на Орбан контролират голяма част от обществения живот в Унгария. Според Золтан Тар - най-ключовата фигура в “Тиса” след Мадяр, за подобна промяна са нужни добри мениджъри. Предимство на кадрите, дошли от корпоративния свят, е, че те няма да бъдат опетнени от предишен политически опит, отбеляза Тар.

Засега потвърдените имена в кабинета начело с Мадяр са пет. На поста външен министър ще застане Анита Орбан, която до януари беше директор на комуникациите във Vodafone и председател на управителния съвет на химическия гигант “Драсловка”. Мадяр шеговито е коментирал, че името ѝ е просто съвпадение. За енергетиката ще отговаря глобалният вицепрезидент на Shell Ищван Капитани, а за бюджета - Андраш Карман, мениджър в банковата група “Ерсте”. Земеделието пък ще ръководи Зжаболз Бона - водещ предприемач в сектора на животновъдството. За бъдещ здравен министър “Тиса” избра уважаван лекар - ортопеда Жолт Хегедус.

Голям проблем пред “Тиса”, дори да спечели мнозинство в парламента, е, че за смяната на шефове на ключови институции като конституционния съд, медийния съвет, главния прокурор и омбудсмана, които Орбан сега държи, са нужни гласовете на 2/3 от всички депутати. Тар обясни пред “Политико”, че “Тиса” има план за правни действия и при двата сценария - обикновено мнозинство и такова от 2/3.

Класически пример за сложния контрол на Орбан върху държавните структури е MOL - основната енергийна компания на Унгария. 10% от нея държи фондация “Колегиум Матиас Корвинус” - институция, свързана с управляващата партия “Фидес”, която се контролира от политическия съветник на Орбан - Балаж Орбан.