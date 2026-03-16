Шон Пен се срещна със Зеленски в Киев, вместо да си вземе "Оскар"-а (Снимки)

Президентът Украйна Володимир Зеленски се срещна с американския актьор Шон Пен, съобщават Укринформ и Франс прес.

Срещата се състоя броени часове след като Шон Пен спечели третата си филмова награда "Оскар", този път за второстепенна роля, но не успя да присъства на наградната церемония вчера в Лос Анджелис.

Репортери на Франс прес в Киев видяха как актьорът излиза от кола и влиза в хотел в Киев днес, информира БТА.

Високопоставени украински представители казаха, че той е на частна визита в Украйна и че иска да изрази подкрепа за тази страна.

Володимир Зеленски в послание в социалните си канали написа, че Шон Пен е истински приятел на Украйна. "Шон, благодарение на теб знаем какво е истински приятел на Украйна. Ти застана до Украйна още в първия ден на пълномащабната война. Това е вярно и днес. И знаем, че ще продължиш да стоиш до нашата страна и нашия народ", заяви той. Посланието е придружавано от снимка, на която се виждат Зеленски и американският актьор в кабинета на Зеленски.

Украинският президент заяви в интервю за Франс прес през февруари, че е гледал и е харесал филма "Битка срещу битка" на режисьора Пол Андерсън, за който Шон Пен получи наградата си "Оскар" вчера. "Първо на първо, аз харесвам Пол Андерсън и филмите му по принцип, в тях има дълбок смисъл, в тях хората плачат, но аз виждам в тях откровено казано, че това е един вид сатира", заяви тогава Зеленски.

По време на визитата си в Украйна Шон Пен заяви, че има намерение да отиде на фронта.

Холивудският актьор, един от поддръжниците на Киев в Холивуд, е посещавал Украйна няколко пъти от началото на пълномащабното руско нахлуване през 2022 г. През 2023 г. той също така беше сърежисьор на документален филм за Зеленски. Продукцията проследяваше пътят на Зеленски от хуморист до военен лидер и беше показана премиерно на Берлинале през 2023 г. По време на интервютата за филма Шон Пен и Зеленски говореха за първите месеци от руската инвазия в Украйна и изградиха това, което и двамата определиха като дълбоко приятелство, отбелязва Франс прес.

През 2025 г. Шон Пен и рок звездата Боно отправиха силен призив към Запада да подкрепи Украйна по време на Международния фестивал в Кан, като позираха за снимки на червения килим на феста заедно с украински войници.