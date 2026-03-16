Кубинци, живеещи в САЩ, вече ще могат да инвестират в страната

Кубинци, които живеят извън страната, ще имат право да инвестират в икономиката на острова, съобщи министърът на външната търговия и чуждестранните инвестиции Оскар Перес‑Олива Фрага в интервю за американската телевизия Ен Би Си, цитирано от Франс прес.

„Куба е готова да установи плавни търговски отношения с американски компании, както и с кубинци, живеещи в САЩ, и с техните наследници", заяви Оскар Перес‑Олива Фрага, който е и заместник министър‑председател на карибската държава.

Той уточни, че тези инвеститори ще могат да притежават свои собствени предприятия на острова, съобщи БТА.

Този ход е обявен в момент, в който Вашингтон оказва максимален натиск върху Хавана, като налага енергийна блокада в допълнение към санкциите, наложени по силата на ембаргото, действащо от 1962 г.

Според министъра новият подход „надхвърля търговските отношения". Той обясни, че инвестициите могат да включват не само малки предприятия, но и значителни проекти, особено в инфраструктурата - например в сектори като туризма, минното дело и обновяването на остарялата електрическа мрежа, която от години е подложена на чести аварии и масови прекъсвания на електрозахранването.

Куба преживява най‑тежката си икономическа криза от над три десетилетия, която се влоши след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро и прекъсването на доставките на петрол от Каракас.

Американският президент Доналд Тръмп заплаши и с ответни мерки всяка държава, която доставя петрол на Хавана. Тази ситуация принуди кубинското правителство да въведе строги мерки за икономии, включително драстично ограничаване на разпределението на бензин, което се отразява тежко на всички сектори на икономиката.

Тръмп заяви вчера, че Куба има желание да постигне споразумение със САЩ. „Мисля, че много скоро ще се случи нещо в Куба", добави американският президент, който редовно хвали икономическите успехи на кубинските емигранти в САЩ.