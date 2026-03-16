Кораб на ЕС потъна край гръцки остров, на борда е бил и посланикът на Естония

4912
Гръцкият остров Кастелоризо СНИМКА: Papoutsis Travel

Плавателен съд на агенцията на Европейския съюз за гранична и брегова охрана Фронтекс (Frontex) потъна в района на гръцкия остров Кастелоризо в югоизточната част на Егейско море, съобщава гръцката телевизия "Скай".

Според информацията на борда на кораба е бил и посланикът на Естония в Гърция, съобщава електронното издание на гръцкия вестник "Прото тема".

Плавателният съд е плавал под флага на Естония.

Инцидентът е станал на пристанището Мегисти след направен от екипажа завой и удар в сушата, съобщи БТА.

След удара в скала корабът се е обърнал и пътниците са паднали във водата. При последвало изтичане на гориво от двигателя е възникнал и пожар.

При инцидента са ранени общо петима души, като единият от тях е в тежко състояние.

Пострадалите са транспортирани с медицински хеликоптер в Атина.

Започнало е разследване с цел установяване на причините за инцидента.

