Осколки от ирански ракети са паднали около свещени обекти в Стария град в Йерусалим

Осколки от изстреляни от Иран балистични ракети и останки от израелски ракети прехващачи паднаха днес около Стария град в Йерусалим и някои от най-свещените обекти за християните, мюсюлманите и евреите, предаде Ройтерс, като се позова на местната полиция.

Не се съобщава за пострадали или сериозни щети по Църквата на Божи гроб или в комплекса на джамията „Ал Акса", която се намира на върха на наричания от евреите Храмов хълм, съобщи БТА.

На разпространени от полицията снимки се вижда как трима полицаи свалят голям метален пръстен, които изглежда е част от ракета, от покрив до Църквата на Божи гроб. На друга снимка се вижда полицейски кордон около малка част от площада в комплекса „Ал Акса", където са разпръскани малки фрагменти.

„Полицията от окръг Йерусалим, сапьорски екипи и подразделения на граничната полиция обезопасиха обектите и в момента работят, за да отстранят всеки останал риск за обществеността", се казва в изявление на полицията.