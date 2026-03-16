Тръмп призна: Не знаем дали Моджтаба Хаменей е жив

Тръмп добави, че Вашингтон не е сигурен с кого може да преговаря в Техеран.

„Не знаем дали е мъртъв или не", каза Тръмп пред репортери в Белия дом.

„Много хора казват, че е тежко обезобразен. Казват, че е загубил крака – единия крак – и че е много тежко ранен. Други казват, че е мъртъв. Никой не казва, че е на 100 процента здрав. Знаете, че той не е говорил. Не знаем с кого имаме работа в Иран", каза Тръмп, цитира БГНЕС.