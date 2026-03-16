Талибаните обвиниха Пакистан в атака срещу център за наркозависими в Кабул, има множество убити

Афганистанското правителство на талибаните обвини Пакистан в нападение срещу столицата Кабул тази вечер, като според него мишена е бил „център за лечение на наркозависимости", като са убити множество мирни жители, предаде Франс прес.

„Пакистанският режим отново наруши афтанистанското въздушно пространство, като нападението бе насочено срещу център за лечение на наркозависимости в Кабул, убивайки и ранявайки множество цивилни, повечето от които наркозависими, подложени на лечение", заяви говорителят на правителството Забихула Муджахид в социалната платформа Екс.

По-рано Афганистан съобщи, че пакистански минохвъргачки са убили 2 деца и са ранили 10 души в югоизточната част на страната, информира Асошиейтед прес.

Пакистанската армия е обстрелвала с минохвъргачки през нощта села в афганистанската провинция Хост, каза Мустагфар Гурбаз, говорител на губернатора на провинцията. Той поясни, че няколко къщи са били разрушени.