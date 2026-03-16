Спортът е новият допинг за политиката: само шампио...

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22483275 www.24chasa.bg

Куба е на тъмно: токът в цялата страна спря

6836
Куба снимка pixabay

Токът спря в цяла Куба заради петролната криза. Министерството на енергетиката и минното дело обяви, че електропреносната мрежа е колабирала на цялата територия на страната. "Разследваме причините", написаха от министерството.

Президентът Мигел Диас-Канел заяви в петък, че Куба не е получавала доставки от петрол от 3 месеца. По думите му токът се произвежда от соларни панели и природен газ, но това е крайно недостатъчно, съобщи NOVA.

През миналата седмица имаше още едно масово спиране, което засегна милиони. Преди два дни имаше и протести срещу спиранията на тока, като гневни граждани запалиха централата на Комунистическата партия в град Морон.

Куба снимка pixabay

