Руски танкер се носи безцелно из Средиземно море, алармират 9 европейски страни

Италия, Франция и още седем средиземноморски страни казаха на Европейската комисия, че руски танкер за втечнен природен газ, който в момента дрейфува в Средиземно море, представлява екологична заплаха, и призоваха за бързи действия за справяне с този въпрос, предаде Ройтерс, като се позова на публикувано днес писмо.

„Несигурното състояние на плавателния съд, комбинирано с характера на специализирания товар, води до непосредствена и сериозна опасност от голямо екологично бедствие в сърцето на морското пространство на Европейския съюз", пише в писмото, цитарано от БТА.

Руското министерство на транспорта каза, че корабът „Арктик Метагаз", който транспортира втечнен природен газ от Мурманск, е бил атакуван по-рано този месец от украински морски дронове, насочени от брега на Либия. Украйна към момента не е поела отговорност за атаката.