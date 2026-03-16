ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спортът е новият допинг за политиката: само шампио...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22483376 www.24chasa.bg

Руски танкер се носи безцелно из Средиземно море, алармират 9 европейски страни

4856
Танкер. СНИМКАТА Е ИЛЮСТРАТИВНА Снимка: Източник: Pixabay

Италия, Франция и още седем средиземноморски страни казаха на Европейската комисия, че руски танкер за втечнен природен газ, който в момента дрейфува в Средиземно море, представлява екологична заплаха, и призоваха за бързи действия за справяне с този въпрос, предаде Ройтерс, като се позова на публикувано днес писмо.

„Несигурното състояние на плавателния съд, комбинирано с характера на специализирания товар, води до непосредствена и сериозна опасност от голямо екологично бедствие в сърцето на морското пространство на Европейския съюз", пише в писмото, цитарано от БТА.

Руското министерство на транспорта каза, че корабът „Арктик Метагаз", който транспортира втечнен природен газ от Мурманск, е бил атакуван по-рано този месец от украински морски дронове, насочени от брега на Либия. Украйна към момента не е поела отговорност за атаката.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Тръмп между триумфа и компромиса в иранския капан на Израел