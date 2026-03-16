Шефката на кабинета на Тръмп е диагностицирана с рак на гърдата

Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че началник-канцеларията на Белия дом Сюзи Уайлс е диагностицирана с рак на гърдата в ранен стадий.

Той увери, че тя ще продължи да изпълнява задълженията си по време на лечението и прогнозите за нея са отлични. Уайлс е първата жена началник - канцелария на Белия дом. Тя ръководеше предизборната кампания на Доналд Тръмп през 2024-та година. Смятана е за един от ключовите му политически съветници и поддържа по-голяма дисциплина в екипа на Белия дом в сравнение с първия мандат на настоящия президент, съобщи БНТ.