Мерц: Има опасност от безкрайна война с Иран

Германският канцлер Фридрих Мерц сподели опасения за "безкрайна война" с Иран.

"Споделяме целта – този ирански режим трябва да спре, той трябва да бъде заменен от демократично легитимно правителство, заяви Мерц, цитиран от ДПА.

„Съдейки по опита, който сме натрупали през последните години и десетилетия, обаче, най-вероятно това няма да се получи, ако се опитаме да го наложим чрез бомбардировки", каза той.

Мерц добави, че регионът не бива да бъде увлечен в „безкрайна война" без ясни цели. „По-нататъшна ескалация на сраженията би довела до огромни рискове за нашите партньори в Близкия изток и в региона на Залива", заяви той, цитиран от БТА. Германският канцлер посочи, че това би се случило и в случай на срив на държавния ред, териториалната цялост, държавността и икономиката на Иран.

„Ето защо тази война трябва да бъде прекратена колкото се може по-скоро с ясен план и стратегия", добави той.

Мерц каза още, че Германия няма да участва в американско-израелската война срещу Иран, предаде Ройтерс.

„Нямаме мандат от ООН, ЕС или НАТО, което се изисква съгласно Основното законодателство. Ето защо бе ясно от самото начало, че тази война не е работа на НАТО", заяви канцлерът по време на пресконференция в Берлин.

„САЩ и Израел освен това не се консултираха с нас преди тази война. А що се отнася до Иран, няма съвместно решение по въпроса „дали". Ето защо въпросът как Германия би могла да се намеси военно там те е бил повдиган", добави той.

Мерц каза още, че докато продължава войната Германия няма да участва в употреба на военни средства за гарантиране на свободата на корабоплаване в Ормузкия проток. „До ден днешен също така не са ни запознали с каквато и да било концепция как подобна операция изобщо би могла да успее", посочи германският канцлер.