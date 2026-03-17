Румен Спецов: Горива има и ще има, но пазарът опре...

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Тръмп: Израел никога не би използвал ядрено оръжие срещу Иран

Доналд Тръмп СНИМКА: АРХИВ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви снощи пред журналисти, че не вярва, че Израел би използвал ядрено оръжие, за да реши проблемите си.

Агенцията отбелязва, че Тръмп е казал това, въпреки че Израел никога не е признавал, че притежава тези смъртоносни оръжия.

На журналистически въпрос за коментар, направен от съветника на американския президент Дейвид Сакс в подкаст, в който той твърди, че Израел може да ескалира войната и да обмисли използването на ядрено оръжие, Тръмп отговори: „Израел няма да направи това. Израел никога няма да направи това", цитиран от БТА.

От години Израел следва политика, умишлено поддържайки неяснота по този въпрос, за да избегне конфронтации по повод на ядрената си програма. Висши израелски политици многократно са изтъквали, че Израел няма да бъде първата държава в Близкия изток, която притежава ядрени оръжия.

Според оценки на Стокхолмския международен институт за изследване на мира СИПРИ (SIPRI) Израел притежава около 90 ядрени бойни глави.

Доналд Тръмп СНИМКА: АРХИВ

