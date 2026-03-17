Външният министър на Иран отрече да е разговарял с Уиткоф

Иранският външен министър Абас Арагчи опроверга съобщенията, че е имал скорошен контакт със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф, съобщи ДПА, цитирани от БТА.

„Последният ми контакт с г-н Уиткоф бе преди решението на неговия работодател да унищожи дипломацията с поредната незаконна военна атака срещу Иран“, написа Арагчи в „Екс“, визирайки американския президент Доналд Тръмп.

„Всяко твърдение за обратното изглежда насочено единствено към заблуждаване на търговците на петрол и обществеността“, подчерта иранският външен министър.

По-рано вчера вашингтонският новинарски сайт „Аксиос“ съобщи, цитирайки свой източник, че през последните дни е бил възстановен пряк канал за комуникация между двете страни. Според „Аксиос“ Арагчи е изпратил текстови съобщения на Уиткоф относно начините за прекратяване на войната. Ройтерс цитира думите на американски официален представител, че Вашингтон „не разговаря“ с Техеран.

Блокирането на Ормузкия проток вследствие на войната в Близкия изток принуждава страните производителки на петрол в региона да търсят алтернативни маршрути за износ, а държавите потребителки – нови източници на доставки, посочват Международната