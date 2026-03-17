Хаменей е имал таен имал списък с 3-ма наследници, синът му не е бил сред тях

Преди смъртта си дългогодишният върховен лидер Али Хаменей е предоставил на свои доверени съветници списък с трима възможни наследници. Неговият син Моджтаба Хаменей не е бил сред посочените кандидати, което прави последвалото му издигане още по-неочаквано.

Това разкрива разследване на Ню Йорк Таймс, което проследява детайлно процеса по избор на нов върховен лидер на Ислямската република. Според публикацията, решението е било предшествано от интензивни вътрешни консултации и съперничество между различни центрове на влияние в иранското ръководство.

В центъра на напрежението се откроява противопоставяне между среди, свързани със семейството Хаменей, и кръгове, асоциирани с наследството на аятолах Рухолах Хомейни — основателя на Ислямската република.

Изданието описва процеса като силно фрагментиран и белязан от задкулисни преговори, в които религиозни и политически фактори са играли решаваща роля. В крайна сметка изборът на Моджтаба Хаменей се оформя като резултат от сложен баланс на интереси в рамките на управляващия елит.

Разкритията дават по-ясна представа за механизмите на вземане на решения в Иран и подчертават значението на вътрешнополитическата динамика в ключови моменти на властов преход.