Ванс: Имам доверие в Тръмп, ще се справи с Иран

Американският президент Доналд Тръмп, милиардерът Илон Мъск и вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс Снимка: Twitter/@GAMZIRI24

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви днес, че има доверие в Доналд Тръмп, когато става въпрос как президентът на САЩ се справя с войната срещу Иран, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на Ванс пред журналисти в Белия дом.

„Имаме находчив президент, докато в миналото имахме глупави президенти и аз вярвам, че президентът Тръмп ще се справи със задачата", каза Ванс.

Тръмп заяви в интервю по телефона за телевизия „Ен Би Си Нюз" преди няколко дни, че Иран е готов да преговаря за прекратяване на войната, но Вашингтон засега не е склонен да сключи споразумение, тъй като предложените условия „не са достатъчно добри".

Президентът на САЩ каза, че Техеран иска сделка, но американската администрация ще приеме само „много солидни условия". Тръмп не уточни какви точно биха били те, като добави единствено, че пълният отказ на Иран от ядрените му амбиции би бил част от евентуално споразумение.

Още преди десетина дни Тръмп каза, че Техеран се е „обадил" за сделка, обръщайки се към Вашингтон за сключване на споразумение на фона на американските и израелските удари срещу Иран, отбелязва Ройтерс.

