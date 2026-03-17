Поне 400 загинали при удар на Пакистан по болница в Кабул

Най-малко 400 души са загинали, а още 250 - ранени, при въздушния удар на Пакистан снощи по болница за рехабилитация на наркозависими в афганистанската столица Кабул, съобщи тази сутрин правителството на талибаните в Афганистан, предаде Ройтерс.

Пакистан отхвърли твърдението като невярно и подвеждащо и заяви, че въздушните му удари, които са били нанесени също така и в източната част на Афганистан, не са засегнали никакви граждански обекти, като снощи „точно е насочил ударите си към военни съоръжения и инфраструктура за подкрепа на терористи".

Асошиейтед прес отбелязва, че това бележи сериозна ескалация на конфликта между двете страни, започнал в края на миналия месец, при който имаше многократни сблъсъци, както и въздушни удари на територията на Афганистан. Международните призиви за прекратяване на огъня останаха без отговор.

Заместник-говорителят на афганистанското правителство Хамдула Фитрат написа в социалната платформа „Екс", че въздушният удар е поразил болницата в Кабул около 21:00 ч. местно време (18:30 ч. българско време), като е унищожил големи части от болничното заведение с 2000 легла. Според говорителя броят на загиналите „досега" е достигнал най-малко 400 души, а около 250 са ранени.

Местни телевизионни канали разпространиха видеокадри в „Екс", на които се вижда как афганистанските сили за сигурност използват фенерчета, изнасяйки ранените, а пожарникарите се борят да потушат пламъците сред руините на сградата. Фитрат каза, че спасителните екипи работят за овладяване на пожара и изваждане на телата на жертвите.

Ударът бе извършен часове след като афганистански официални представители заявиха, че двете страни са си разменили огън по общата им граница и в Афганистан са загинали 4 души, докато най-смъртоносните сражения между съседните държави от години насам навлизат в третата си седмица.