Тръмп отлага посещението си в Китай заради войната

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес пред журналисти, че е поискал да отложи с около един месец посещението си в Китай, първоначално планирано за 31 март - 2 април, заради войната срещу Иран, предаде Ройтерс.

„Поискахме да го отложим с около месец", каза Тръмп.

В интервю за телевизия „Фокс Нюз" говорителката на Белия дом Карълайн Левит заяви по-рано днес, че срещата на американския президент Доналд Тръмп с китайския му колега Си Цзинпин не е застрашена, но може да бъде отложена, отбелязва БТА.

Всяко забавяне на насроченото за 31 март посещение на Тръмп в Китай рискува да засили напрежението между Вашингтон и Пекин, отбелязва Ройтерс. Кризата в Иран се превърна в поредния източник на разногласия, наред с търговията и Тайван, между двете най-големи икономики в света.