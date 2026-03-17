Мелони с резерви относно военното участие на Италия в защитата на петролните танкери в Ормузкия проток

2912
Премиерът на Италия Джорджа Мелони

Италианският премиер Джорджа Мелони изрази снощи резерви относно военното участие на Италия в защитата на петролните танкери в Ормузкия проток, предаде ДПА, като се позова на нейно участие в телевизионно предаване.

Свободата на корабоплаването в пролива между Иран и Арабския полуостров е от фундаментално значение, каза Мелони пред италианската телевизия. Тя добави обаче, че една такава интервенция би означавала „стъпка към по-голямо участие" във войната.

Ормузкият проток, основен морски път и единственият морски проход от Персийския залив към открито море, бе блокиран от Иран в отговор на въздушните удари на САЩ и Израел, предава БТА.

Тръмп призова в конфронтационен тон вчера съюзниците от НАТО да помогнат за осигуряване на доставките на петрол през протока. Президентът на САЩ отправи предупреждение, че страните от алианса ще се изправят пред „много лошо бъдеще", ако не помогнат на Вашингтон да отвори Ормузкия проток.

Германия и други съюзници отхвърлиха исканията му.

Мелони на свой ред призова за „укрепване" на военноморската мисия на ЕС „Аспидес". Отбранителната мисия, създадена през 2024 г., след като подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси атакуваха няколко кораба, досега е действала главно в Червено море.

Дясната министър-председателка на Италия е повтаряла на няколко пъти, че страната ѝ няма да участва в израелско-американските атаки срещу Иран.

