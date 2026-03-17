Екстремно време в половин Америка

Ветрове, снежни бури и жеги донесоха екстремни метеорологични условия в повече от половината от САЩ, предаде Асошиейтед прес.

Бури в източната част на САЩ принудиха авиокомпаниите да отменят вчера около 4000 полета в цялата страна.

Много училища затвориха по-рано в щатите от средноатлантическия регион, където бяха прогнозирани силни ветрове и торнада.

Снежни бури затрупаха части от щатите Мичиган, Уисконсин и Минесота, докато проливни дъждове наводниха домове и отнесоха пътища в Хавай.

Същевременно Калифорния се бори с необичайно високи температури за това време на годината. В районите около Сан Франциско температурите могат да достигнат до близо 90 градуса по Фаренхайт (32 градуса по Целзий), пише БТА.