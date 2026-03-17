Русия свали 200 украински дрона

Русия обяви тази сутрин, че е свалила през нощта над 200 украински дрона, предаде ТАСС.

"През изминалата нощ, от 20:00 ч. московско време (19:00 ч. българско време) на 16 март до 07:00 московсо време (06:00 ч. българско време) на 17 март, дежурните средства на противовъздушната отбрана прехванаха и унищожиха 206 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип", каза Министерството на отбраната на Руската федерация, цитирана от БТА.

В изявлението се отбелязва, че най-много дронове - 62, са били свалени над граничещата с Украйна Брянска област. Над Московска област са били унищожени 43 безпилотни летателни апарата, 40 от които са се били насочили към руската столица Москва.

Русия и Украйна се атакуват взаимно с дронове всяка нощ - повече от четири години след началото на войната.

Най-малко седем души бяха убити при украински удар по руски завод за производство на военни компоненти в Брянска област миналата седмица.

Вчера Русия обяви, че Украйна е изпратила през уикенда към Москва около 250 дрона.