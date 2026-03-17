Отломки от прихваната ракета причиниха смъртта на един човек в Абу Даби

Отломки от прихваната ракета причиниха смъртта на един човек в Абу Даби, съобщиха тази сутрин властите в Обединените арабски емирства (ОАЕ), цитирани от Франс прес.

Агенцията отбелязва, че това е станало в момент, когато Иран продължава да нанася удари по държави в района на Персийския залив в отговор на израелските и американските удари на негова територия.

"Падането на отломки в района на Бани Яс след прехващането от противовъздушната отбрана на балистична ракета доведе до смъртта на пакистански гражданин", съобщиха в "Екс" властите в ОАЕ.

По-рано тази нощ те обявиха временно и пълно затваряне на въздушното пространство на страната като "извънредна предпазна мярка" на фона на бързо променящата се ситуация в региона.

От началото на конфликта в края на миналия месец в ОАЕ са загинали осем души - шестима цивилни, както и двама военни, намерили смъртта си при разбиването на хеликоптер. Според властите катастрофата е била причинена от техническа повреда, посочва АФП.

