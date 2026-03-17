Срив на електромрежата в Куба остави милиони без ток

Почти цялото население на Куба е засегнато от мащабно прекъсване на електрозахранването, след като националната електропреносна система се срина, съобщава АП.

По данни на властите, аварията е оставила без електричество около 10–11 милиона души и е задълбочила продължаващата енергийна криза в страната.

Това е поредният мащабен срив в последните месеци, на фона на хроничен недостиг на горива и остаряла енергийна инфраструктура. Кризата се задълбочи, след като доставките на петрол от Венецуела – основен източник на енергия за Куба – бяха прекратени. Според кубинския президент Мигел Диас-Канел в страната не са пристигали значителни количества гориво от месеци.