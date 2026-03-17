Части от дронове са открити на румънска територия след нова серия атаки в Украйна

Части от дронове са открити на румънска територия след нова серия атаки през изминалата нощ срещу цивилни и инфраструктурни цели в Украйна в близост до речната граница с Румъния в окръг Тулча, съобщава Министерството на националната отбрана на Румъния. Eлементите от безпилотните летателни машини са намерени в района на Плауру - малко селце на Дунав срещу украинското пристанище Измаил в област Одеса.

„В ранните часове на вторник, 17 март, руските сили извършиха нова серия атаки с дронове срещу цивилни и инфраструктурни цели в Украйна в близост до речната граница с Румъния в окръг Тулча. Два самолета F-16 на румънските военновъздушни сили от бойната служба на Въздушната полиция излетяха около 01:40 часа от 86-та авиобаза във Фетещ", съобщава цитираният източник.

Националният военен команден център е уведомил Главния инспекторат за извънредни ситуации относно установяването на мерки за предупреждение на населението в северната част на окръг Тулча, а в 1:55 часа местно (и българско) време е изпратено съобщение чрез системата РО-Алърт (RO-Alert).

След края на въздушната тревога, около 3:00 часа екип e започнал проверки на терен. До този момент зоната на удара не е идентифицирана.

„Министерството на националната отбрана е информирало и информира съюзническите структури в реално време за ситуациите, породени от атаките, като поддържа постоянен контакт с тях", посочват още от ведомството.