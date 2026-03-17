Жури в САЩ определи за виновен бивш сирийски държавен служител от времето на Асад за изтезания

Федерално жури в Лос Анджелис намери за виновен бивш сирийски държавен служител, ръководел централния затвор в Дамаск по времето на правителството на сваления сирийски президент Башар Асад, за изтезания, съобщи Министерството на правосъдието на САЩ, цитирано от Ройтерс.

Служителят, 73-годишният Самир Усман Алшейх, бе намерен за виновен по едно обвинение за заговор за извършване на изтезания и по три обвинения за изтезания заради участието си в измъчването на затворници в централния затвор „Адра", както е известен, край Дамаск, се казва в изявлението, публикувано вчера от американското правосъдно министерство.

Алшейх, който е ръководел затвора от 2005 г. до 2008 г., пледира невинен, сочат съдебните документи.

Съдебното журито също така намери за виновен Алшейх за това, че е излъгал американските имиграционни власти относно извършването на тези престъпления с цел измама, за да получи зелена карта, както и за опит да бъде натурализиран като американски гражданин, добави министерството.

Обвиненията срещу него са повдигнати в края на 2024 г. Според прокурорите Алшейх е разпоредил на подчинените си да причиняват тежка физическа и психическа болка и страдание на политически и други затворници. Той „понякога се е включвал лично в такива инциденти", твърди Министерството на правосъдието на САЩ.

Изтезанията са имали за цел да възпрепятстват опозицията срещу правителството на бившия сирийски президент Башар Асад, заяви още министерството. Алшейх, който е заемал постове в държавния апарат по сигурността, е бил свързан с Партията на арабското социалистическо възраждане „Баас" на Асад, като също така е бил назначен и за губернатор на сирийската провинция Дейр аз Зор от сваления лидер през 2011 г., казват прокурорите.

Алшейх е изправен пред максимална присъда от 20 години затвор за всяко от трите обвинения в изтезания и за обвинението в заговор за извършване на изтезания, информира Министерството на правосъдието. Той е изправен и пред максимална присъда от 10 години затвор за всяко от обвиненията в измама на имиграционните власти и опита за натурализация, и ще остане в ареста в САЩ до произнасянето на присъдата му на дата, която ще бъде допълнително определена от съда, добавя от министреството.