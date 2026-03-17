Световната преса: Войната в Иран се превръща в проблем за НАТО

Войната на САЩ и Израел срещу Иран и последствията от тази криза върху света продължават да са в центъра на вниманието на световните медии.

Фактът, че много съюзници сега отказват молбата на Доналд Тръмп да осигурят военни кораби за гарантиране сигурността на Ормузкия проток, разгневи дълбоко американския президент, посочва "Шпигел".

По този повод Тръмп ги обвинява в неблагодарност. "Това, отчасти, са страни, на които сме помагали в продължение на много, много години. Защитихме ги от ужасни външни заплахи", оплака се Тръмп вчера.

Германия, наред с други, много ясно отхвърли включването си във войната. "Това не е наша война, ние не сме я започнали", заяви министърът на отбраната Борис Писториус на пресконференция, изявление, широко цитирано в международен план. Мерц също се изказа ясно: "Беше ясно на всеки етап: Тази война не е въпрос на НАТО."

Добре е, че Германия и европейците не искат да бъдат въвлечени във войната на Тръмп с Иран. Но това все пак може да се превърне в сериозен проблем за НАТО, посочва "Шпигел". На последната среща на върха на НАТО европейците старателно изтръгнаха потвърждение на гаранцията си за сигурност от САЩ – в замяна те обещаха да инвестират пет процента от своя БВП в отбрана в бъдеще.

Ако Тръмп сега може да твърди, че европейците не помагат на САЩ в моменти на нужда, той може да е още по-малко заинтересован от обещанията си в бъдеще, отбелязва "Шпигел".

Като вицепрезидент на САЩ Джей Ди Ванс трябва да подкрепя решенията на президента, включително войната срещу Иран. Но е известно, че той е изолационист. Ванс, който е служил като морски пехотинец в Ирак, по-рано се е изказвал категорично против подобни мисии на САЩ, посочва "Зюддойче Цайтунг". През 2023 г. той написа, че подкрепя Тръмп, защото знае, че той няма да изпраща лекомислено американци на бой. През 2024 г. Ванс заяви, че война с Иран в частност не е в интерес на САЩ.

Ако сега се отклони прекалено много от предишната си позиция и защити войната, Ванс ще загуби доверие. И ще си отнеме възможността да критикува войната по-късно, когато се кандидатира за президент и поиска да се дистанцира от Тръмп. Ако обаче покаже скептицизъм, рискува конфликт с президента. И става очевидно, че Тръмп не го слуша, посочва "Зюддойче Цайтунг".

Джей Ди Ванс обаче е гъвкав, което вече е доказал, когато се превърна от критик в привърженик на Тръмп, отбелязва местникът. Някога той наричаше Тръмп "идиот" и "измамник". Тогава се смяташе за човек от центъра, който защитава интересите на работническата класа, поне на бялата. За хората без перспективи, които беше описал в автобиографията си. После видя в Тръмп шанса си за политически възход и го придружи в президентската надпревара.

От началото на войната с Иран Ванс се опитва да предаде едновременно две послания: че подкрепя президента и че всъщност не одобрява войни от този вид. Трикът му е следният: той твърди, че войната с Иран е нещо съвсем различно от предишните войни. И говори за това, което президентът иска, казва и прави – вместо да споделя какво мисли по въпроса. Дори когато го питат за неговата позиция, подчертава "Зюддойче цайтунг".

Поредицата от противоречия, които Доналд Тръмп демонстрира като политика, сякаш се е удължила с няколко морски мили от началото на войната му срещу режима в Техеран, констатира "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг". Тъй като дори той трябваше да признае, че Иран не е Венецуела, Тръмп сега се опитва да принуди други държави, сред които и често осмиваните съюзници в Европа, да окажат военна помощ в Ормузкия проток.

Това се равнява на признание, че суперсилата САЩ, която уж вече няма нужда от съюзници, не може сама да възстанови възможно най-скоро проходимостта на този толкова важен за световната икономика проток.

Ако цените на енергията се покачваха само в САЩ, би могло да се каже: Тръмп си е сварил тази супа, нека си я изяде. Защо да се помага на изнудвач, който не само заплашва с "много лошо бъдеще" за "нещото, наречено НАТО", но при тази възможност споменава и Украйна, която трябва да моли за подкрепата на Америка и дори за това Тръмп да не се превръща още повече в защитник на Путин, задава реторичния въпрос "Зюддойче Алгемайне Цайтунг". Тъй като последиците от войната не се ограничават само до САЩ, трябва да си зададем и един контравъпрос: може ли Европа да си позволи да отблъсне този заблуден президент и да чака той да загуби "удоволствието" от тази война или мюсюлманските духовници все пак да се предадат?

Това изглежда е надеждата на държавите, сред които и Германия, които казват: "Това не е нашата война и не е и война на НАТО". Това е вярно, но не пречи на Тръмп постоянно да свързва всичко с всичко, заключава "Зюддойче Алгемайне Цайтунг".

Доналд Тръмп заяви, че "много страни" са му съобщили, че са "на път" да помогнат за защитата на корабите в Ормузкия проток, но изрази недоволство, че други се колебаят. Президентът заяви пред "Файненшъл таймс", че НАТО я очаква "много лошо" бъдеще, ако съюзниците не подпомогнат САЩ в отварянето на този жизненоважен воден път, който е блокиран от Иран.

Премиерът Киър Стармър настоява, че Обединеното кралство "няма да бъде въвлечено в по-широка война", докато Германия, Япония и Франция отхвърлиха перспективата да изпратят кораби, за да помогнат за отварянето на протока. Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че НАТО "не е алианс за интервенции", отбелязва "Файненшъл Таймс".

Вестникът посочва, че Канада, Франция, Германия, Италия и Обединеното кралство призоваха за "незабавно деескалиране" на конфликта между Израел и ливанската милиция "Хизбула", като предупредиха, че мащабна израелска наземна офанзива би имала "опустошителни хуманитарни последствия".

Докато войната на президента Тръмп с Иран навлиза в третата си седмица, европейските лидери са притиснати между неговите войнствени искания за помощ при отварянето на Ормузкия проток и дълбокото им нежелание да бъдат въвлечени във война, избрана от САЩ, отбелязва "Ню Йорк Таймс".

Вестникът отбелязва, че в понеделник няколко лидери реагираха с тревога и опасения на критиките на Тръмп за липсата на действие от тяхна страна, като някои от тях категорично отхвърлиха призива му да изпратят военноморските си сили в опасна зона, дори и докато войната, водена от САЩ и Израел, продължава да повишава цената на енергията в световен мащаб.

Официални лица реагираха остро на предупреждението на Тръмп в интервю в неделя, че "ще бъде много лошо за бъдещето на НАТО", ако европейските държави не се присъединят към САЩ в усилията им да отворят отново жизненоважния воден път за танкерите, превозващи петрол, газ и торове, отбелязва "Ню Йорк Таймс".