ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Близо 7 хил. останаха без ток в Украйна след руска...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22484262 www.24chasa.bg

Мъгла затвори Босфора за кораби

2432
Босфора Снимка: Pixabay

Заради гъста мъгла в района на протока Босфора от 04:53 ч. местно време (03:53 ч. българско време) тази сутрин е преустановено движението на кораби и в двете посоки, предаде Анадолската агенция, позовавайки се на съобщение на Турската брегова охрана, предава БТА.

Мъглата е засегнала и пътното движение в Истанбул в районите Бешикташ, Саръйер, Юмрание, Юскюдар, Бейкоз, Чекмекьой, Санжактепе и Аташехир, където видимостта е намалена значително. Препоръчва се на шофьорите да се движат с повишено внимание.

Заради метеорологичните условия са отменени и част от фериботните линии, свързващи европейската и азиатската част на града.

Движението в Босфора се очаква да бъде възстановено след разсейването на мъглат

Четете още

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

