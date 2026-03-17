US разузнаване: Новият лидер на Иран е гей, имал е връзка с негов учител

Президентът Доналд Тръмп бе изненадан , след като разузнавателни източници на САЩ го информираха, че новият върховен лидер на Иран, Моджтаба Хаменей, може да е гей. Според информацията баща му, покойният аятолах Али Хаменей, е имал опасения относно неговата годност да ръководи Ислямската република поради личния му живот, съобщава „The Post".

Твърдението е потвърдено от двама представители на разузнавателната общност и трето лице, близко до Белия дом. Всички три източника посочват, че макар да звучи невероятно, информацията се възприема като достоверна от американските разузнавателни служби, а не като дезинформация, насочена срещу Моджтаба Хаменей.

Според двама от източниците, разузнавателната информация сочи, че Моджтаба е имал дългосрочна сексуална връзка с негов учител от детството, а третият източник посочва, че връзката е била с лице, което е работело за семейството на Хаменей.

След въздействие от тежки лекарства след раните от въздушния удар на 28 февруари, при който загина баща му, Моджтаба е проявявал „агресивни" сексуални прояви към хора, полагащи грижи за него, според един от източниците.

Американските разузнавателни служби нямат фотографски доказателства за твърдената сексуална ориентация на Моджтаба Хаменей, но източниците подчертават, че сигналът е сериозен и „произлиза от един от най-защитените източници, които правителството притежава".

Президентът Тръмп реагира със смях по време на брифинга, а други участници също сметнали информацията за „забавна", включително един старши разузнавач, който „не спирал да се смее с дни", според съобщенията.

Според източници информацията за предполагаемата сексуална ориентация на Моджтаба Хаменей е била обсъждана вътре в Иран още след хеликоптерната катастрофа през май 2024 г., при която загина тогавашният президент Ебрахим Раиси, считан за фаворит на баща му за следващ върховен лидер.

Ранни дипломатически документи на САЩ, публикувани от WikiLeaks през 2008 г., споменават, че Моджтаба е лекуван в Обединеното кралство за импотентност, като се отбелязва, че е сключил брак относително късно – около 30-годишна възраст. Документите показват, че след продължителни медицински посещения в Лондон съпругата му е забременяла, въпреки първоначалните трудности.

Хомосексуалното поведение е незаконно в Иран, въпреки че се разрешават хирургически операции за смяна на пола, а содомията се наказва със смърт. Бившият ирански президент Махмуд Ахмадинеджад твърдеше през 2007 г., че „в Иран нямаме хомосексуалисти".

Настоящото местоположение на Моджтаба Хаменей и състоянието му след въздушните удари остават неясни. Белият дом не е предоставил официален коментар по темата.