Парламентът в Северна Корея се събира да обсъди конституционни промени

Новоизбраното Върховно народно събрание на Северна Корея ще се събере на първата си сесия на 22 март, за да обсъди конституционни промени и изпълнението на петгодишен национален политически план, съобщи държавната новинарска агенция KЦТА, цитирана от Ройтерс.
Парламентът приема закони и управлява политиките на правителството във всички области, но одобрението му е само формалност за мерките, решени от управляващата Корейска трудова партия, която има последната дума, отбелязва Ройтерс.
Южнокорейски политици и анализатори следят за конституционни поправки, които може да включват определянето на Южна Корея за отделна и враждебна държава, което би било удар по усилията на Сеул за диалог и помирение.
KЦТА публикува имената на новоизбраните депутати в събранието, сред които е и влиятелната сестра на севернокорейския държавен ръководител Ким Чен-ун, за която анализаторите смятат, че говори от името на брат си по дипломатически въпроси.
Парламентът ще избере председателя на Комисията по държавните дела и други висши ръководители и ще обсъди конституционна поправка, съобщи KЦТА.
Асамблеята ще преразгледа и изпълнението на новия петгодишен политически план, приет от Работническата партия миналия месец, който включва обещанието на Ким да разшири ядрените оръжия и да разработи по-мощни ракети с голям обсег.
Самият Ким не фигурираше в списъка с 687 депутати, които спечелиха мандати на изборите, произведени на 15 март.
Той управлява страната в качеството си на генерален секретар на Корейската трудова партия, председател на Комисията по държавните дела и върховен главнокомандващ Корейската народна армия. Масови са очакванията той да бъде преизбран за председател на Комисията, посочва Ройтерс, цитирана от БТА.