Парламентът в Северна Корея се събира да обсъди конституционни промени

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Новоизбраното Върховно народно събрание на Северна Корея ще се събере на първата си сесия на 22 март, за да обсъди конституционни промени и изпълнението на петгодишен национален политически план, съобщи държавната новинарска агенция KЦТА, цитирана от Ройтерс.

Парламентът приема закони и управлява политиките на правителството във всички области, но одобрението му е само формалност за мерките, решени от управляващата Корейска трудова партия, която има последната дума, отбелязва Ройтерс.

Южнокорейски политици и анализатори следят за конституционни поправки, които може да включват определянето на Южна Корея за отделна и враждебна държава, което би било удар по усилията на Сеул за диалог и помирение.

KЦТА публикува имената на новоизбраните депутати в събранието, сред които е и влиятелната сестра на севернокорейския държавен ръководител Ким Чен-ун, за която анализаторите смятат, че говори от името на брат си по дипломатически въпроси.

Парламентът ще избере председателя на Комисията по държавните дела и други висши ръководители и ще обсъди конституционна поправка, съобщи KЦТА.

Асамблеята ще преразгледа и изпълнението на новия петгодишен политически план, приет от Работническата партия миналия месец, който включва обещанието на Ким да разшири ядрените оръжия и да разработи по-мощни ракети с голям обсег.

Самият Ким не фигурираше в списъка с 687 депутати, които спечелиха мандати на изборите, произведени на 15 март.

Той управлява страната в качеството си на генерален секретар на Корейската трудова партия, председател на Комисията по държавните дела и върховен главнокомандващ Корейската народна армия. Масови са очакванията той да бъде преизбран за председател на Комисията, посочва Ройтерс, цитирана от БТА.