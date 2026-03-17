Руски дронове раниха няколко души в Украйна

Силите за противовъздушна отбрана на Украйна са неутрализирали 154 от 178-те дрона, пуснати от руските войски от вчера вечерта, като удари са регистрирани в 12 населени места, предаде Укринформ, като се позова на военновъздушните сили на страната.

През нощта на 16 срещу 17 март (започвайки от 18:00 часа (и българско време) на 16 март) руските сили атакуваха Украйна, използвайки 178 ударни дрона, включително от тип "Шахед", както и "Гербера", "Италмас" и други безпилотни летателни апарати. Около 110 от тях бяха дронове "Шахед". Въздушната атака беше отблъсната от авиацията, противовъздушните ракетни части, системите за електронна война и мобилните огневи групи на украинските сили за отбрана, отбелязва Укринформ.

В същото време 22 ударни дрона поразиха цели в 12 локации, докато отломки от прехванати дронове паднаха на две места, посочва агенцията.

Стана известно, че руски дрон е ударил граждански автобус, превозващ цивилни работници в община Куцуруб, Николаевска област, ранявайки двама души. В публикация във Фейсбук регионалната военна администрация съобщи, че атаката е била извършена вчера вечерта. При удара са били ранени 69-годишен мъж и 49-годишна жена. И двамата са били хоспитализирани, а към днес сутринта състоянието им се оценява като стабилно и със средна тежест.

Броят на ранените при сутрешната атака в Запорожие се увеличи до осем, предаде Укринформ, цитирайки съобщение на Иван Федоров, ръководител на регионалната военна администрация в Teлеграм.

"Броят на ранените се е увеличил до осем души. Шестима служители са получили сътресения на мозъка", гласи изявлението на Федоров. Състоянието на други двама е оценено от лекарите като стабилно, предава БТА.

Около 06:00 часа днес руските сили са нанесли удар в близост до един от терминалите на логистичен оператор, посочва Укринформ.