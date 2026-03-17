Руски удари оставиха 7 хил. домакинства без ток в Украйна

Щети са нанесени на пристанищна инфраструктура в Измаилски район, Одеска област, Южна Украйна, близо 7 хиляди абонати са без ток атака през нощта, съобщиха от оперативния щаб на Измаилската районна държавна администрация във Фейсбук страницата си, информира БТА.

Руските въоръжени сили извършиха през нощта нападение с дронове срещу пристанищната и енергийната инфраструктура в района, в резултат на което са поразени енергийни, промишлени и пристанищни инфраструктурни обекти, се казва в съобщението.

По информация на оперативния щаб към момента близо 7 хиляди абонати на украинската компания ДТЕК остават без електричество.

Всички съответни служби отстраняват последиците от нощната атака.

По предварителна информация няма пострадали хора.

Измаилската районна държавна администрация е в постоянна координация с военните, регионалните власти и всички съответни служби, допълват още от оперативния щаб.

Над 25 дрона атакуваха южната част на Одеска област през нощта, като 15 от тях са били насочени на дунавския украински град Измаил, се казва в съобщения в местни канали в приложението Телеграм.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са третата по численост общност според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район.