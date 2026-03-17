Самолетоносачът USS Gerald R. Ford отново ще акостира в базата Суда на Крит

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американският самолетоносач USS Gerald R. Ford се очаква да акостира отново в базата Суда край Ханя, Крит.

В отговор на военното присъствие, Комитетът за мир в Ханя обяви организирането на протестен марш този петък (20 март), срещу превръщането на Крит в „плацдарм за военни операции" и настояват за незабавното затваряне на базата в Суда. Протестът е подкрепен от Гръцката комунистическа партия (KKE). Основните опасения са, че остров Крит се превръща в мишена поради засиленото напрежение в Близкия изток и операцията "Epic Fury" срещу ирански цели.

Последното посещение на кораба (23-26 февруари) също бе съпроводено от протести на леви организации и антивоенни активисти в центъра на Ханя.

Гръцката полиция вече е въвела засилени мерки за сигурност около американски и стратегически обекти в Крит, включително денонощни патрули.