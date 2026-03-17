Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция арестува 10 чуждестранни шпиони

Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция (КГИР) заяви днес, че е арестувал "десет чуждестранни шпиони" - на осемнадесетия ден от израелско-американската операция срещу Иран, предаде Франс прес.

"Десет наемници, предатели, бяха идентифицирани и арестувани", съобщи разузнавателната част на КГИР в северозападната провинция Хорасан-е Разави, цитирана от Иранската студентска новинарска агенция (ИСНА), без да уточни националността на задържаните.

КГИР посочва, че четирима от задържаните са събирали информация "за поверителни обекти и икономическа инфраструктура", докато другите са били свързани с "терористична монархистка групировка".

Междувременно Мохамед Бакер Калибаф, говорител на иранския парламент, заяви пред иранската държавна телевизия, че военното присъствие на САЩ в Близкия изток не води до сигурност и уточни, че регионалната сигурност трябва да бъде осигурена от самите държави в региона.

"Обликът и редът в Близкия изток ще се променят, но те няма да следват американските планове. Ние, ислямските страни в региона, ще установим регионален ред и сигурност в областта на икономиката и отбраната", подчерта Калибаф, като допълни, че американските сили трябва да напуснат Близкия изток.