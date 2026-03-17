Няма увеличение на преминаванията по турско-иранската граница

Турският министър на вътрешните работи Мустафа Чифтчи заяви, че от началото на конфликта в Близкия изток не е отчетено увеличение в броя на преминаванията по турско-иранската граница, а спад с около една четвърт, съобщава сайтът „Хюриет дейли нюз".

„От избухването на конфликта в Близкия изток досега няма увеличение на преминаванията през граничните пунктове между Турция и Иран. След ограниченията, които иранските власти наложиха върху движението на техните граждани към Турция, преминаванията през нашите гранични пунктове дори са намалели с близо една четвърт", заяви Чифтчи вчера в интервю за частната телевизия Си Ен Ен Тюрк, цитиран от БТА.

Коментирайки опасенията от мигрантска вълна от Иран към Турция, Чифтчи подчерта, че официалните данни сочат, че в момента се наблюдава ръст в завръщанията на ирански граждани към Иран в сравнение със същия период на миналата година и заяви, че неговото министерство е предприело всички необходими мерки за подсигуряване на нормалната работа на граничните пунктове по турско-иранската граница.

Турция обаче се подготвя за потенциален наплив на мигранти от съседен Иран, отбелязва „Хюриет дейли нюз". Първоначални мерки са взети за настаняване на до 90 000 души в случай на мигрантски поток от Иран, като подготовката включва палаткови лагери и временни зони за настаняване, които могат да бъдат изградени на различни места.

В момента Турция приютява повече от 74 000 иранци с разрешителни за пребиваване и около 5 000 ирански граждани със статут на бежанци, отбелязва още медията.