Катар прихвана иранска ракета над Доха

Балистична ракета. Снимката е илюстративна. Снимка: Туитър

Катарските власти обявиха тази сутрин, че въоръжените сили на страната са прихванали ракета над столицата Доха, предаде Франс прес.

Журналист от АФП каза, че е чул в града няколко взрива.

В Доха вчера също отекнаха експлозии.

Подобно на други държави от района на Персийския залив, Катар е атакуван през последните дни с ракети и дронове, посочва Франс прес, цитиран от БТА.

В Дубай журналист от АФП съобщи че е чул три взрива, след като жителите на най-многолюдния град в Обединените арабски емирства (ОАЕ) получиха известия по мобилните си телефони да "се укрият незабавно" заради "потенциални ракетни заплахи".

От началото на американско-израелската военна кампания срещу Иран той подложи ОАЕ на обстрел с над 1900 ракети и дрона - повече от всяка друга страна в Близкия изток. Мишени на иранските атаки са американски интереси в Персийския залив, както и гражданска инфраструктура, включително летища, пристанища и петролни съоръжения, отбелязва Франс прес.

