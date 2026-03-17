Менингит уби 2 деца, 11 тежко болни във Великобритания, предава се чрез вейпове

Здравните власти във Великобритания се опитват спешно да овладеят огнище на менингит в графство Кент, след като беше потвърдено, че щамът, причинил смъртта на двама ученици и тежкото заболяване на още 11 души, е менингококова бактерия от група B.

От UK Health Security Agency (UKHSA) съобщиха, че част от случаите вече са лабораторно потвърдени като MenB, а останалите ще бъдат потвърдени след получаване на пълните резултати от изследванията.

Менингит тип B е тежка бактериална инфекция, причинена от Neisseria meningitidis (менингокок), засягаща обвивките на мозъка. Може да протече като менингит или менингококцемия (сепсис). Характеризира се с рязко вдигане на висока температура, силно главоболие, схванат врат, повръщане и обрив. Заболяването прогресира много бързо и изисква незабавна спешна медицинска помощ.

Менингит B е най-честата причина за менингококов менингит във Великобритания. Рутинната ваксинация срещу него обаче започва едва през 2015 г. за бебета и малки деца. Това означава, че настоящото поколение тийнейджъри и студенти не е било ваксинирано срещу този щам, а вместо това са получили ваксини срещу други форми на бактерията, когато са били на 13–14 години.

Специалистите предполагат, че разпространението на заболяването между ученици и студенти от Университетът в Кент може да е било ускорено от споделяне на електронни цигари в нощен клуб, пише "Дейли мейл".

Съобщава се, че две момичета, които са били в Club Chemistry и са споделяли вейпове, по-късно са проявили симптоми на съмнение за менингит.

Много от студентите в университета са от Кент, но хиляди други са от Лондон. Това поражда опасения, че заразата може да се разпространи и там, особено след като някои студенти са пътували до семействата си за Деня на жената, а други вероятно ще се приберат у дома за Великден по-късно този месец.

В Лондон вече се съобщава за предполагаем случай при 24-годишна жена, която е приета в болница. Нейният брат Джош Рисби заяви, че тя не е студентка в Кентърбъри и не е посещавала нощния клуб.

Той сподели, че семейството е потърсило медицински съвет на телефон 111 и е било насочено към лечение с антибиотици като превантивна мярка.

Здравните власти предприемат мащабна операция за ограничаване на огнището. В Кентърбъри около 2000 студенти вече са получили профилактични антибиотици, след като агресивният щам на бактерията започнал да се разпространява в града.

Една от жертвите е 18-годишната ученичка Жулиет Кени от Queen Elizabeth's Grammar School, която почина в събота. Семейството ѝ заяви, че е „съкрушено" от загубата.

Здравните служби призовават всички хора, които са били в нощния клуб между 5 и 7 март, да се свържат с медицинските власти и да получат профилактично лечение.

Експерти определят темпото на разпространение като „необичайно". Заболяването обаче се предава най-често при много близък контакт, например чрез целувки или споделяне на предмети, които докосват устата.

Смята се, че първият смъртен случай е бил студент, живеещ в университетското общежитие, а след това е починала и Жулиет Кени, която учела в училище на около 16 км разстояние.

Подозрителни случаи са докладвани и в крайбрежния град Уитстейбъл, както и в Ашфорд.

Има информация и за 17-годишно момче, което е изпаднало в кома след домашно парти.

Собственичката на Club Chemistry заяви, че над 2000 души са посетили заведението в посочените дни и че клубът ще остане затворен до второ нареждане.

По думите ѝ един от служителите също е сред потвърдените случаи и се лекува в болница, а двама други са били приети със съмнения за заболяването.

Политици и здравни експерти обсъждат възможността за допълнителна ваксинационна кампания за младежи, тъй като хората, родени преди 2015 г., не са били ваксинирани срещу менингит B като бебета.

В момента ваксината MenACWY се предлага на 14-годишните ученици, но тя предпазва от други щамове – A, C, W и Y.

Благотворителната организация Meningitis Now призовава ваксината срещу менингит B да се предлага и на тийнейджъри и млади хора.

Според организацията случаите на менингит са били на исторически минимум по време на пандемията от COVID-19, но през последните години отново се увеличават, особено сред младежите на възраст между 15 и 24 години.

В момента ваксината се предлага безплатно само за бебета чрез националната здравна система, а родителите трябва да платят около 220 паунда, ако искат да ваксинират по-големи деца частно.

Организацията настоява за национална програма, която да защити младите хора – тъй като ваксината е единственият сигурен начин за предотвратяване на заболяването.