Тръмп: Можем да унищожим остров Харк за 5 минути

Президентът Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати са „заключени и заредени" да унищожат нефтения експортен хъб на Иран – остров Харк, но са избрали да не предприемат действия.

Говорейки пред репортери на борда на Еър Форс Уан, Тръмп спомена предишни удари на САЩ по острова, който той определи като „коронния диамант" на страната, като уточни, че е оставена непокътната само частта, обслужваща нефтопроводите, съобщава Фокс нюз.

„Можем да го направим за пет минути. Имаме всичко заключено и заредено и готово, ако решим да действаме", каза той. „Избрахме да не го правим. Аз избрах да не го правя отново. Ще видим какво ще се случи."

Тръмп предположи, че заплахата има за цел да окаже натиск върху Иран за преговори, като заяви, че Техеран иска „силно да преговаря", но все още не е готов да направи необходимите отстъпки, които САЩ очакват.

„Не мисля, че са готови да направят това, което трябва. Но мисля, че някога ще го направят", каза той пред репортерите.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви в интервю за CBS News в неделя, че страната му не е молила за примирие или преговори в продължаващия вече три седмици конфликт.

„Готови сме да се защитаваме колкото е необходимо", обясни Арагчи. „И това е, което правим досега, и ще продължим да го правим, докато президентът Тръмп не осъзнае, че това е незаконна война без победа."

Централното командване на САЩ (CENTCOM) извърши удар по остров Харк в петък в рамките на голяма прецизна операция под кодовото име „Епик Фюри". Завземането на острова може да изисква разполагане на американски войски и крие риск от ирански ответни удари върху нефтената инфраструктура в Персийския залив, особено в Саудитска Арабия.

„Има големи рискове. Има големи ползи. Президентът още не е там и не казваме, че ще бъде", заяви официален представител пред Axios.

Ударите по острова са насочени към над 90 военни цели, включително складове за морски мини и ракетни бункери, като същевременно нефтената инфраструктура остава непокътната, според CENTCOM.

Axios съобщи, че Тръмп е обсъждал възможността за пълно завземане на Харк, което според един американски официален представител би представлявало „икономически нокаут за режима", като ефективно блокира ключов източник на ирански нефтени приходи.