Глобалният разговор за Китай претърпява значителна промяна. Докато международното възприемане на страната все още е помрачено от негативни разкази и дълбоко вкоренени предразсъдъци, по-автентична история, основана на реален и житейски опит, си пробива път през информационната мъгла.

От миналата година насам културна вълна от Изтока заля платформите за социални медии — от бума на „пътуванията в Китай" и вирусното разпространение на китайски кратки сериали, до оживени онлайн дискусии за обществената безопасност и медицинския туризъм в страната.

Това нарастващо увлечение дори породи тенденции като „да станеш китаец" и „Chinamaxxing", отразявайки колко дълбоко китайската култура резонира в хората по целия свят, особено с по-младите поколения. Някои може би се питат как и защо Китай бива преоткрит днес.

Макар че нарастващата глобална привлекателност на Китай може да изглежда внезапна, тя всъщност е историческа неизбежност. Точно както икономическата база формира своята надстройка, твърдата сила подкрепя меката. С нарастването на мощта на Китай се разширява и неговото културно влияние. Когато хората по целия свят използват китайски технологии, носят китайски дизайни и следват китайски тенденции, „ставането китаец" се превръща от онлайн мем в офлайн приобщаване и искрено оценяване на китайския начин на живот.

В културен план Китай просто си възвръща историческото място. С непрекъсната цивилизация, обхващаща хилядолетия, китайският стил винаги е бил моден и вълнуващ. През последните години китайският народ демонстрира забележителна културна увереност. Ние не просто съхраняваме традициите, а ги съживяваме чрез иновации. От „Цифровия Забранен град" до „Новото трио" за културен износ — онлайн литература, уеб сериали и видеоигри — Китай представя уникален синтез на наследство и съвременна привлекателност, улавящ въображението на световната аудитория и вдъхновяващ я да преживее страната на живо.

Някои западни страни, действайки срещу течението на прогреса, по някакъв начин ускориха залюляването на „историческото махало" на изток. Когато хегемонията надделява над справедливостта, светът естествено насочва поглед към Китай — страна, която отстоява хармонията и хуманността. Красноречив пример е принудителното преследване на TikTok. То предизвика вълна от „цифрови бежанци", устремили се към китайски платформи, и разпали искрен, пряк диалог между хората от двете страни на Тихия океан — нерядко започващ със „сравняване на бележки" за ежедневния живот. Тази промяна не е случайна — тя сигнализира за нарастващото световно отхвърляне на един остарял, закостенял и потискащ мироглед.

Имаше време, когато някои китайци вярваха, че „луната е по-кръгла в чужбина". Сега масите са се обърнали и именно чужденците завиждат на спокойния комфорт и дълбокото чувство за сигурност в Китай.

Популярността на „китайския стил" в задграничните платформи процъфтява благодарение на контраста — примамливостта на „нещо, което съществува в Китай, но не и другаде", или изненадата от „мислех, че Китай няма това, а се оказа, че го има" — което естествено предизвиква любопитство и стимулира ангажираността.

В продължение на години западните mainstream медии рисуваха Китай през мрачен, филтриран обектив, представяйки го като затворен и заплашителен. Днес суровите видеоблогове и директните излъчвания на живо разрушават тези стереотипи, един по един.

След посещение в Китай много чуждестранни туристи, които някога са били скептици, се превърнаха в почитатели. В множеството кратки видеа, които споделят, встъпителната фраза е нерядко: „Западните медии ме лъжат от десетилетия." Ето защо най-добрият начин да помогнем на света да разбере Китай е да отворим вратата по-широко. Това е и една от основните причини зад непрекъснатото облекчаване на визовата политика на страната.

С нарастването на популярността на тенденцията „ставането китаец" някои се опасяват, че китайската култура може да се сведе до стереотипи или до прости символи. Наистина символите са отправна точка за културен обмен, но не бива да бъдат и крайната цел. С течение на времето онези, които искрено се интересуват от китайската култура, ще погледнат отвъд пиенето на топла вода или практикуването на тай чи, за да оценят философията зад тях.

Жизнеността на една култура се крие именно в способността ѝ да се вгради в практиките на ежедневието и да се обновява чрез общуването между хората. Сегашната „китайска треска" представлява взаимно ангажиране, изградено на основата на взаимно уважение и добронамереност. Това явление ни напомня, че отвъд конфликта и конкуренцията цивилизациите могат да се вдъхновяват и обогатяват взаимно.

Защо китайските кратки сериали завладяват света? Защото избягват напомпаното морализаторство и докосват универсалните човешки емоции, пречупени през местния колорит. Техният успех доказва една жизнено важна поука: културното предаване не е само „изпращане", но и гарантиране, че посланието е „прието". Дори американски медии признават, че тези кратки сериали незабележимо преоформят международните представи за Китай и променят ландшафта на глобалната комуникация.

Критиците често отхвърлят този жанр, наричайки го „бързо хранене в културата". Наистина ранният му стадий на нерегулирано разрастване доведе до повтарящо се и шаблонно съдържание. Но да се отпише цялото направление би било късогледство. Точно като ранното кино, което някога беше осмивано като „долнопробно забавление", късите сериали все още се развиват към зрелост. Индустрията сега се насочва към „бутиково производство", запазвайки характерното „мигновено удовлетворение", но добавяйки логическа и културна дълбочина.

Сега сме в Годината на Коня — година, в която светът гледа на Изток с още по-голяма решимост. Китай трябва да остане с двата си крака на земята, да гради сила, заставайки на правилната страна на историята. Когато наистина станем най-добрата версия на себе си, красноречивите гласове, готови да отстояват нашата кауза, няма да липсват.

Авторът е коментатор по международни въпроси, пише редовно за Xinhua News, Global Times, China Daily, CGTN и др. [email protected]