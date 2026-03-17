Израел уби шефа на милициите Басидж в Техеран, цел е бил и Лариджани

Израелската армия съобщи във вторник, че е ликвидирала Голамреза Солеймани, командир на иранските сили „Басидж", при прецизен въздушен удар в Техеран, пише ynetnews. Това е една от най-високопоставените фигури, за чиято смърт Израел публично твърди, че е причинил на територията на Иран. Според израелските военни ударът е извършен в понеделник от израелските военновъздушни сили въз основа на разузнавателна информация. Солеймани е ръководил подразделението „Басидж" през последните шест години. Към момента няма незабавно потвърждение от страна на иранските власти.

Високопоставеният ирански политик Али Лариджани, секретар на Върховния съвет за национална сигурност на Иран, също е бил сред целите на ударите, заедно с допълнителни атаки срещу високопоставени представители на палестинската въоръжена групировка „Палестински ислямски джихад", макар че резултатите от тези операции все още не са ясни.

Силите „Басидж" са част от вътрешния апарат за сигурност на Иран и играят ключова роля в потушаването на протести. По време на периоди на обществено напрежение, включително при последните вълни от демонстрации, формирования под командването на Солеймани са ръководили операции за репресии, включващи арести и използване на сила срещу цивилни протестиращи.

Отделно от това Израел е нанесъл удар по подземен комплекс в град Кум през последните дни, където според източник, запознат с подробностите, са се намирали високопоставени представители на „Палестински ислямски джихад", включително заместник-лидерът Акрам ал-Аджури и ръководителят на военното крило на организацията Мохамед ал-Хинди. Според източника резултатите от удара „изглеждат добри", но официално потвърждение за жертви все още няма. Известно е, че „Палестински ислямски джихад" получава финансиране и насоки от Иран.

Събитията се развиват на фона на изявление на началника на Генералния щаб на израелската армия Еял Замир, който заяви, че израелските сили са постигнали „значителни резултати в борбата с тероризма" през нощта, които могат да окажат влияние върху по-широката кампания срещу Иран и неговата регионална мрежа. По думите му високопоставени палестински бойци са били ликвидирани в конспиративни квартири в Техеран, включително лица, свързани с дейности в ивицата Газа и на Западния бряг.

„Израелската армия продължава да действа със сила срещу широк кръг от цели в Иран", заяви Замир. „Освен продължаващите щети върху военните способности и индустриалното производство, ние атакуваме и структури на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, както и механизми за репресии на режима."

Според израелските военни ликвидирането на Солеймани се добавя към елиминирането на десетки висши командири от иранските въоръжени сили, които са били атакувани по време на операцията, и представлява сериозен удар по системата за управление и контрол на сигурността на режима.

Замир заяви също, че последните операции могат да окажат влияние както върху военните резултати на терен, така и върху по-широкия ход на войната. Той допълни, че кампанията срещу групировката „Хизбула" в Ливан остава ключов фронт, като израелските сили продължават да разширяват наземните операции с цел да премахнат заплахите за северните израелски населени места.

Той също така подчерта задълбочаващото се сътрудничество с Централното командване на въоръжените сили на Съединените щати, като посочи, че съвместните усилия допринасят за военните успехи.

Междувременно ливански медии, свързани с „Хизбула", съобщиха, че израелски безпилотен летателен апарат е ударил автомобил, превозващ военнослужещи от ливанската армия в село Какиат ал-Джиср в южната част на страната. Според информацията в превозното средство са се намирали четирима войници, а друг военнослужещ на мотоциклет също е бил атакуван.

Други съобщения твърдят, че общо петима души, свързани с ливанската армия, включително някои вече приключили службата си военнослужещи, са били поразени. Тези твърдения обаче не могат да бъдат независимо потвърдени.

Ударите са част от разширяващата се израелска кампания, насочена срещу иранското ръководство, военната инфраструктура на страната и съюзническите ѝ въоръжени групировки на няколко фронта, на фона на засилващата се ескалация на конфликта.