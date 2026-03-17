Премиерът на Белгия постави условие за възстановяване на отношенията с Русия

Белгийският премиер Барт де Вевер внесе уточнения в коментарите си по повод отношенията с Русия, съобщиха местни медии. В края на миналата седмица, след скока на енергийните цени заради ударите на САЩ и Израел срещу Иран, Де Вевер заяви в интервю, че "отношенията с Русия трябва да бъдат нормализирани и трябва да се възстанови достъпът до евтина енергия".

Вдигна се много шум, сякаш съм в прекрасни отношения с (руския президент Владимир) Путин или съм му подчинен, коментира впоследствие Де Вевер. Съвсем логично е да се водят преговори с руския президент, има преговори, но без участието на ЕС, макар Европа да плаща сметката. Ако се постигне трайно споразумение, удовлетворително за Украйна и ЕС, трябва да последва нормализиране на отношенията с Русия, това е целта след всяка война. Със сигурност не можем да останем врагове завинаги, добавя премиерът в своите пояснения.

Де Вевер спечели одобрението на мнозинството белгийски избиратели, след като се противопостави решително на осигуряването на европейски заем за Украйна със запорираното в Белгия руско имущество. Действията му тогава бяха възприети като проява на твърдост и защита на националния интерес на фона на предупрежденията от Москва за последици, ако се допусне Киев да получи руски средства, предава БТА.