ООН: Военната охрана на танкерите през Ормузкия проток не е дългосрочно решение

Военните ескорти за защита на танкерите в Ормузкия проток не са "устойчиво решение" според Международната морска организация (ММО), предаде ДПА и БТА.

"Това намалява риска, но рискът все още е налице", заяви генералният секретар на ММО Арсенио Домингес пред "Файненшъл таймс". Той посочи, че военното разполагане "не е дългосрочно или устойчиво решение".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова за международна военноморска операция край иранското крайбрежие, за да се осигурят доставките на петрол.

Заедно с Израел, САЩ започнаха война с Иран в края на февруари, припомня ДПА.

Домингес също така изрази загриженост за екипажите на корабите, блокирани в Персийския залив.

"Ситуацията е тревожна, особено защото корабите всъщност не могат да плават свободно в Ормузкия проток или в региона на Персийския залив. Достъпът до пристанищата също е ограничен, тъй като пристанищните съоръжения са подложени на удари", заяви шефът на агенцията на ООН, която се занимава със сигурността на корабоплаването.

Той отбеляза, че в даден момент запасите от храна, вода и гориво на борда също ще започнат да се изчерпват.

Корабният трафик в Ормузкия проток, важен маршрут за международния транспорт на петрол и втечнен газ, практически е спрял поради войната и заплахата от ирански атаки.

Иранското ръководство продължава да изнася петрол, като Китай е основният купувач. От началото на войната на остров Харг, където се намира петролен терминал, са били натоварени тринадесет супертанкера, съобщи иранската държавна телевизия.